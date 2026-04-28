La lunga serie di incidenti in via Pitrè il Comune installerà un semaforo all' altezza della cittadella della polizia

Dopo diversi incidenti verificatisi in via Pitrè, il Comune ha deciso di posizionare un semaforo all’altezza della cittadella della polizia. La decisione è stata comunicata in seguito a una serie di episodi che hanno coinvolto i veicoli e i pedoni nella zona. L’intervento mira a regolare il traffico e migliorare la sicurezza stradale in quella specifica area. L’installazione del semaforo è prevista a breve.

Dopo una lunga scia di incidenti, in via Pitrè - all’altezza della cittadella della polizia - verrà installato un semaforo. Lo rende noto il Comune: l'impianto verrà attivato martedì 5 maggio. Così si legge in un'ordinanza emanata dall'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria.Grave incidente in via.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lunga scia di incidenti in via Pitrè, l'appello: "Installare un autovelox fisso"Due feriti, di cui uno che una volta arrivato in ospedale ha dovuto subire l'amputazione di una gamba. One Piece, dopo il successo della serie Netflix cresce la voglia di un videogame all’altezza della sagaLa popolarità di One Piece continua a crescere con il passare degli anni e la serie Netflix ha ulteriormente allargato la fan base: è il momento... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Grave incidente in via Pitré a Palermo, scontro tra auto e moto: 40enne in condizioni critiche; Incidente a Palermo, scontro frontale auto-moto: quattro feriti, motociclista in prognosi riservata; Palermo, Museo Pitrè: chiusura per giorno 29 aprile; Scontro tra auto e scooter in via Pitrè: due feriti. La lunga serie di ponti crollati in Italia: 5 in 5 anniGenova (askanews) – Cinque ponti crollati in cinque anni in Italia. Il disastro di Genova è solo l’ultimo e il più grave di una lunga serie di crolli che mettono in discussione lo stato di salute ... affaritaliani.it Dopo l'ennesimo incidente mortale in via Pitrè a Palermo, il consigliere Abbate chiede l'installazione urgente di un autovelox fisso per garantire sicurezza. #viaPitrèPalermoincidenti #autoveloxPalermopropostaAbbate #sicurezzastradalePalermo2026 #incide - facebook.com facebook