Semaforo pedonale e marciapiede in via Luigi Nervi

Il 25 dicembre 2024, una telefonata ha cambiato la situazione di via Luigi Nervi a Corciano. La comunicazione ha portato all’attenzione delle autorità un problema legato alla sicurezza del semaforo pedonale e del marciapiede presenti nella zona. Da quel momento, sono iniziati i lavori per intervenire sulla viabilità e migliorare le condizioni di passaggio per pedoni e automobilisti.

CORCIANO – Una telefonata ricevuta il giorno di Natale del 2024 ha segnato il punto di svolta per la viabilità di via Pierluigi Nervi. In quell’occasione, il sindaco Lorenzo Pierotti apprese dal padre di un bambino investito pochi giorni prima che il piccolo era finalmente fuori pericolo e dimesso dalla terapia intensiva. Da quel sollievo è scaturito l’impegno amministrativo che ha portato nei giorni scorsi all’entrata in funzione di un nuovo semaforo pedonale e di un marciapiede di oltre 300 metri nel cuore commerciale della regione. L’intervento mira a mettere in sicurezza un tratto stradale a due corsie per senso di marcia, caratterizzato da flussi di traffico sostenuti e già teatro del grave incidente dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Semaforo pedonale e marciapiede in via Luigi Nervi Articoli correlati Ellera di Corciano, nuovo semaforo pedonale e marciapiede lungo via Pierluigi NerviÈ entrato in funzione il nuovo semaforo pedonale installato lungo via Pierluigi Nervi, a Ellera di Corciano. Leggi anche: Fa il pieno d’alcol, brucia il semaforo rosso e non si ferma all’alt della polizia: arrestato dopo essersi schiantato sul marciapiede Contenuti utili per approfondire Luigi Nervi Argomenti discussi: Semaforo pedonale e marciapiede in via Luigi Nervi. Ellera di Corciano, nuovo semaforo pedonale e marciapiede lungo via Pierluigi NerviÈ entrato in funzione il nuovo semaforo pedonale installato lungo via Pierluigi Nervi, a Ellera di Corciano. L’intervento, spiega il Comune, è stato accompagnato dalla realizzazione di un nuovo ... perugiatoday.it A Ellera nuovo semaforo pedonale in via Nervi. Il sindaco Pierotti: Adesso a piedi o in auto saremo tutti più tranquilliIn quel tratto a Natale del 2024 era stato investito un bambino. Sistemato anche il marciapiede per trecento metri ... corrieredellumbria.it