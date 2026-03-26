Vandali in azione all' Horto di Porta Paldi | scritte razziste e danni alla struttura

Nella notte, alcuni vandali hanno imbrattato le mura di uno spazio pubblico nel quartiere di Porta Paldi, disegnando scritte di natura razzista e antisemita. Oltre alle scritte, sono stati riscontrati danni alla struttura, che rappresenta un punto di riferimento per la riqualificazione urbana e sociale della zona. Le autorità stanno verificando quanto accaduto e hanno avviato le indagini.

Il raid a colpi di vernice è avvenuto l'altra notte a Cassino, all'interno della suggestiva area situata lungo le sponde del fiume Gari Scritte antisemite e razziste, tracciate nel buio della notte, hanno colpito uno dei luoghi simbolo della rinascita urbana e sociale: gli Horti di Porta Paldi. Un’area verde restituita alla città grazie al lavoro dei volontari e oggi animata dalle attività dell’associazione Eqo, diventata negli anni punto di riferimento anche per progetti educativi rivolti alle scuole. L’episodio ha suscitato una dura reazione dell’Amministrazione comunale. Il consigliere Andrea Vizzaccaro, intervenuto... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Vandali in azione all'Horto di Porta Paldi: scritte razziste e danni alla struttura Articoli correlati Leggi anche: Vetrate e muri deturpati con scritte: vandali in azione all’istituto Mattei di San Lazzaro Vandali in azione nella notte, devastato l'asilo comunale, la struttura è inagibileUn raid vandalico estremamente feroce quello che ha preso di mira la scuola dell'infanzia "Il cucciolo" di Bertinoro tanto da rendere la struttura...