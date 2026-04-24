Messina buco nel bilancio | 700mila euro mancanti per il Teatro

A Messina si apre una questione finanziaria legata al Teatro Vittorio Emanuele, con un deficit di circa 700mila euro nel bilancio. Secondo un esponente politico, l’amministrazione precedente non avrebbe versato questa somma, creando un buco nel fondo destinato al teatro. La vicenda coinvolge direttamente i rapporti tra le istituzioni locali e la gestione delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo. La situazione è al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

?? Cosa sapere Scurria accusa l'amministrazione Basile di non aver versato 700mila euro al Teatro Vittorio Emanuele. Il mancato pagamento dei fondi Pnrr mette a rischio la manutenzione del polo culturale. Il candidato sindaco Marcello Scurria ha accusato l'amministrazione di Basile di non aver versato i 200 mila euro necessari per la quota di compartecipazione ai lavori di efficientamento energetico del Teatro Vittorio Emanuele, finanziati tramite il Pnrr. Tra le strade che portano verso il .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, buco nel bilancio: 700mila euro mancanti per il Teatro Notizie correlate Caso Taobuk: buco di 700mila euro e stipendi gonfiati al verticeUn’inchiesta condotta dalla giornalista Giulia Presutti per il programma Rai Report mette sotto la lente l’operato della Fondazione Taormina Arte e i... Leggi anche: Brindisi: Bilancio ok, ma Bms a rischio. 2 direttori mancanti Contenuti utili per approfondire Si parla di: Scontro sul bilancio del Comune di Genova: centrodestra attacca sul buco, la giunta replica sui conti. Tursi, Salis e il buco (di bilancio) che non c’é. Centrodestra: non sa nemmeno fare i contiAlla prova dei fatti, il presunto buco di bilancio da oltre 50 milioni di euro, annunciato nei mesi scorsi dalla Giunta Salis, si è rivelato inesistente. I numeri del rendiconto dimostrano invece un ... ligurianotizie.it Messina, Scurria: che fine hanno fatto i fondi extra bilancio? Tracceremo ogni singolo euro gestito da basilucaL’ex amministrazione Basiluca ha riferito di aver intercettato per Messina, dal 2018 in poi, 1 miliardo e 312 milioni di euro di risorse extra bilancio. Che fine hanno fatto questi soldi? Come sono s ... strettoweb.com