Via Latina | il Campidoglio punta a recuperare il terzo miglio antico

Il Campidoglio ha annunciato un progetto per recuperare il terzo miglio dell’antica Via Latina, una delle strade storiche di Roma. Sono stati avviati lavori di scavo per indagare cosa si trovi sotto un metro di terra lungo il percorso. L’intervento prevede anche l’integrazione tra il basalto antico e le strutture abbandonate presenti nell’area. L’obiettivo è valorizzare un tratto di storia romana ancora poco conosciuto.

? Cosa scoprirai Cosa si nasconde sotto il metro di terra della Via Latina?. Come si integrerà il basalto antico con i capannoni abbandonati?. Perché il Campidoglio deve affrontare il degrado dei fossi romani?. Dove si trovano i resti meglio conservati tra l'Arco e gli acquedotti?.? In Breve Basalto originale sepolto sotto un metro di terreno rispetto al piano attuale.. Percorso collega l'Arco di Travertino al Parco degli Acquedotti lungo il fosso Mariana.. Recupero integra resti imperiali con aree di capannoni industriali dismessi.. Intervento prevede scavi mirati per mettere in sicurezza il basalto superficiale.. Il Campidoglio punta a liberare il terzo miglio dell’antica via Latina, un percorso storico che collega l’Arco di Travertino al Parco degli Acquedotti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Latina: il Campidoglio punta a recuperare il terzo miglio antico Notizie correlate Allagamento in via Rossini, il presidente Versace punta il dito sui lavori dell'ultimo miglio ferroviarioNegli ultimi tempi la zona diventa impraticabile a ogni pioggia, rendendo impossibile il transito e portando di fatto alla chiusura della strada Con... Chiofalo punta al Campidoglio: ricarica auto sui marciapiedi?L’aspirazione politica di Francesco Chiofalo, noto volto della televisione e dei social media, ha preso una piega inaspettata durante un recente...