Allagamento in via Rossini il presidente Versace punta il dito sui lavori dell' ultimo miglio ferroviario

Nella notte, a causa dell’allerta meteo arancione, il tratto all’incrocio tra via Rossini e il ponte Polcevera in Valpolcevera si è allagato di nuovo, provocando pesanti disagi alla circolazione. Il presidente Versace ha accusato i lavori dell’ultimo miglio ferroviario di aver influito sulla situazione, mentre le strade sono rimaste sommerse dall’acqua. La viabilità locale è stata fortemente compromessa.

Negli ultimi tempi la zona diventa impraticabile a ogni pioggia, rendendo impossibile il transito e portando di fatto alla chiusura della strada Con l'allerta meteo arancione di stanotte, in Valpolcevera si è allagato ancora una volta il tratto all'incrocio tra via Rossini e il ponte Polcevera, con pesanti conseguenze sul fronte della viabilità. Se prima non accadeva, negli ultimi tempi il disagio si è ripetuto più volte e il presidente del Municipio Valpolcevera, Michele Versace, punta il dito sui lavori in corso in zona. “La situazione - spiega Versace - era stata segnalata già nel mese di novembre e, a seguito di tale... 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Piano Casa: M5S punta il dito contro De Luca, intanto la Gaudiano interroga il Ministro sui ritardi dei lavori alla stazioneRussolillo sul Piano Casa: "Da almeno dieci anni la curva demografica di Salerno racconta l’opposto: la città perde abitanti in modo costante" Le... Il postino diventa robot ’Boxi’ per le consegne dell’ultimo miglioDa sempre la mobilità, in particolare quella legata alla logistica, ha rappresentato un campo di applicazione privilegiato per lo sviluppo...