A Novara torna la Fiera di marzo | centinaia di bancarelle nelle vie del centro

Il ritorno della Fiera di marzo a Novara è stato causato dalla ripresa delle attività commerciali dopo due anni di interruzione. Centinaia di bancarelle occupano le vie del centro, offrendo prodotti di artigianato e alimentari. Le bancarelle riempiono le strade principali, attirando visitatori da tutta la regione. La manifestazione si svolge nel fine settimana e coinvolge anche le piazze più centrali della città. La fiera rappresenta un momento di grande fermento per Novara.