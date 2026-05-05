Giovedì 23 aprile, abbiamo visitato lo slow coffee, il bar inclusivo situato all’interno dell’istituto alberghiero Santa Marta. La visita è stata accompagnata dalla nostra insegnante di Italiano, e ci ha permesso di conoscere da vicino le attività e l’ambiente di questo spazio dedicato all’accoglienza e all’inclusione. Durante l’uscita, abbiamo osservato il funzionamento del bar e le persone coinvolte nelle operazioni quotidiane.

Slow coffee è il nome del “bar inclusivo” all’interno dell’Istituto alberghiero Santa Marta, che siamo andati a conoscere, accompagnati dalla nostra professoressa di Italiano, giovedì 23 aprile. Ci ha accolto la professoressa Catia Allevato, l’ideatrice del progetto, nato circa 15 anni fa, come un laboratorio e che poi è diventato un bar didattico con l’obiettivo di includere ragazzi con difficoltà ed aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro. "I ragazzi stanno coltivando un sogno" ci ha detto la prof. Allevato che ha avuto l’ispirazione per questo progetto riflettendo sul fatto che alcune persone hanno bisogno di più tempo per portare a termine determinate attività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vi raccontiamo la nostra visita al bar inclusivo dell’istituto alberghiero

Notizie correlate

Montoro, il sindaco Carratù in prima linea contro la chiusura dell'indirizzo "Accoglienza turistica" dell'Istituto AlberghieroDa qualche giorno l’istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” ha comunicato agli studenti e alle loro famiglie che l’indirizzo “Accoglienza...

Castelvenere, accordo quadro per un nuovo edificio dell’Istituto AlberghieroL’Istituto Alberghiero è stato istituito a Castelvenere in piazza Caduti nell’anno scolastico 2000/2001 quale sede coordinata dell’IPSAR Le Streghe...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Guadagnano 3.000 dollari al secondo: nella nuova puntata del nostro podcast vi raccontiamo di chi si tratta; Vi raccontiamo la nostra visita al bar inclusivo dell’istituto alberghiero; Ermanno e Gianmarco, i distributori di felicità: Vi raccontiamo come siamo diventati fratelli; 9 righe - yanezmagazine.com.

Inti Illimani: Vi raccontiamo la nostra storiaUno spettacolo inedito, fatto di storie e canzoni per ricordare una carriera unica e ricca di musica, attivismo sociale e politico. È ‘In viaggio con gli Inti-Illimani’ che, per la prima volta, fa ... ilrestodelcarlino.it

L'orto e la bagna cauda: «Vi raccontiamo nostro cugino Francesco»Prima, faceva un giro nell’orto per raccogliere pomodori, insalata, melanzane e peperoni. Poi, si gustava un pranzo piemontese a base di vitello tonnato, bagna cauda e risotto ai funghi porcini, il ... avvenire.it

Dietro le quinte della Giunta comunale Ogni settimana vi raccontiamo da vicino il lavoro dell’Amministrazione e le decisioni che riguardano la nostra comunità. Nel corso dell’ultima seduta sono stati affrontati i seguenti temi: • Accordo di Conciliazione giudizi - facebook.com facebook