Castelvenere accordo quadro per un nuovo edificio dell’Istituto Alberghiero

Alla Rocca dei Rettori è stato firmato un accordo tra la Provincia e il Comune per la costruzione di un nuovo edificio destinato all’Istituto Alberghiero di Castelvenere. L’intesa prevede l’accordo sui dettagli progettuali e le modalità di realizzazione dell’opera. La firma è avvenuta in una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti specifici dell’accordo.

L’Istituto Alberghiero è stato istituito a Castelvenere in piazza Caduti nell’anno scolastico 20002001 quale sede coordinata dell’IPSAR Le Streghe di Benevento, e dall’anno scolastico 20092010 è diventato sede coordinata dell’Istituto Tecnico per il turismo di Faicchio. Per soddisfare le aumentate esigenze logistiche dell’Istituto negli ultimi tempi erano stati individuati dall’Amministrazione Comunale dapprima gli edifici di proprietà pubblica ubicati rispettivamente a sinistra e a destra della Chiesa Madre di Castelvenere, anche se quello a destra, già adibito negli anni passati a scuola elementare, versa in precarie condizioni, tali da consigliarne la demolizione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelvenere, accordo quadro per un nuovo edificio dell’Istituto Alberghiero Notizie correlate Castelvenere, accordo quadro per un nuovo Istituto AlberghieroTempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e il Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo hanno... Castelvenere, incontro su alimentazione sostenibile e cultura del vino all’AlberghieroSi è svolto il 18 marzo, nella sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere, il primo incontro formativo di orientamento in uscita dal...