Il consigliere comunale di Vezzano ha annunciato le proprie dimissioni, dichiarando di non riconoscere più il percorso intrapreso dall'amministrazione. Prima di lasciare il suo incarico, aveva rifiutato la delega sulla comunicazione, senza specificare le ragioni di questa scelta. La notizia ha suscitato reazioni tra i colleghi di maggioranza, alcuni dei quali hanno espresso sorpresa e disappunto per l'addio improvviso. La decisione si inserisce in un momento di tensione politica locale.

? Cosa scoprirai Perché Viani ha rifiutato la delega sulla comunicazione prima di dimettersi?. Come hanno reagito i colleghi di maggioranza dopo l'uscita del consigliere?. Quali sono le reali cause della frattura con la linea politica?. Chi sostituirà ufficialmente Viani nel consiglio comunale di Vezzano?.? In Breve Il seggio vacante di Vezzano sarà occupato da Giorgia Cozzani per successione.. Viani aveva ottenuto 230 preferenze con la lista Vezzano democratica.. Il dissenso nasce dal rifiuto di una specifica delega sulla comunicazione.. La seduta di giovedì sera ha evidenziato la chiusura dei colleghi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vezzano, Viani si dimette: ‘Non riconosco più questo percorso

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