Vespucci e Andreoli sono stati protagonisti di un fenomeno che ha attirato l’attenzione di molti in tutto il mondo. Questa vicenda riguarda un esempio di eccellenza nel settore, riconosciuto e ammirato oltre i confini nazionali. La loro attività ha portato a risultati che sono stati apprezzati e commentati a livello internazionale, diventando un punto di riferimento per chi si occupa di qualità e innovazione.

Telesia for Peoples, edizione dedicata alla Fondazione Caliendo. Ospiti i genitori del piccolo Domenico Roma, 5 mag. (askanews) – “Un fenomeno planetario, emblema e ambasciatore del “bello e ben fatto” italiano” ma che testimonia come la capacita’ e la creativita’ italiana riesca a trasformare una nave scuola della MM di 95 anni, in una moderna icona pop, senza tempo che il mondo ci unvidia non per quello che e’ ma per quello che rappresenta: l’Italia e gli italiani. Per questo e non solo, siamo orgogliosi di continuare a promuovere nel mondo questo nostro campione nazionale che, insieme al Villaggio Italia, e’ stato celebrato, ammirato e, talvolta, benevolmente invidiato, da tutti i popoli che incontra sul suo cammino”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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