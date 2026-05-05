Vertice sui prezzi del latte | Prodotto sano per i consumatori e contratti chiari

Nei giorni scorsi si è tenuto presso gli uffici della Regione Campania il primo incontro del tavolo permanente dedicato alla filiera regionale del latte bovino. L’obiettivo dichiarato è garantire un prodotto sano per i consumatori e stipulare contratti più chiari tra i soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione del latte. L’iniziativa si inserisce in un tentativo di affrontare le questioni legate ai prezzi e alle modalità di vendita nel settore.

Si è svolto nei giorni scorsi, presso gli uffici della Regione Campania, il primo incontro del tavolo permanente dedicato alla filiera regionale del latte bovino. La riunione, fortemente richiesta da Coldiretti Campania, vede la partecipazione dell’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Latte fresco in crisi: i prezzi salgono e i consumatori fuggonoIl mercato del latte fresco in Italia sta affrontando una trasformazione radicale che minaccia di cancellare dalle tavole quotidiane un prodotto... Taste of Roma 2026: Fattoria Latte Sano porta il latte laziale nell’alta cucinaRoma si prepara ad accendere i riflettori sul gusto con Taste of Roma 2026, e tra le novità più interessanti di questa edizione c’è il debutto di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cosa è successo al vertice Ue di Cipro: novità (solo) per Kiev; Vertice Cipro: Hormuz e bilancio a lungo termine sul tavolo dei leader; I risultati della conferenza di Santa Marta sulla rinuncia alle fonti fossili; Cambio al vertice di Eataly e il futuro del Gruppo?. Dalla guerra in Iran stangata sui prezzi da 1.000 euro a famigliaI combustibili liquidi aumentati del 38% , il gas del 13% e i biglietti aerei di oltre il 18%: in soli due mesi l'effetto Iran ha portato in Italia a maxi-rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodot ... ansa.it Bollette in aumento, taglio delle accise sui carburanti: venerdì il vertice a Palazzo Chigi su risorse e contiIl consiglio dei ministri si riunisce oggi, venerdì 3 aprile, alle 9 per prorogare fino al primo maggio il taglio delle accise che nelle ultime settimane ha ridotto il prezzo alla pompa dei carburanti ... corriere.it Al vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan abbiamo adottato una dichiarazione congiunta sul contrasto alla migrazione illegale, condivisa dai leader di 33 Stati: governo.it/sites/governo.… Già al vertice di Copenaghen avevamo individuato linee d’a x.com Al vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan abbiamo adottato una dichiarazione congiunta sul contrasto alla migrazione illegale, condivisa dai leader di 33 Stati. Già al vertice di Copenaghen avevamo individuato linee d’azione fondamentali per per - facebook.com facebook