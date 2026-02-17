Vertenza lavoratori ex Consorzi di Bacino impiegati nei siti dismessi | la lettere di Fp Cgil

La Segreteria Provinciale della FP CGIL Benevento denuncia che circa 75 ex lavoratori dei Consorzi di Bacino si trovano senza lavoro dopo la chiusura dei siti, una decisione che ha lasciato molte famiglie in difficoltà. Questa situazione si è aggravata negli ultimi mesi, quando le attività di sorveglianza sono state ridotte drasticamente, lasciando i lavoratori senza incarico e senza reddito. Un esempio concreto è l’abbandono di alcuni stabilimenti dismessi, ormai senza personale di controllo, che rappresenta un rischio per la sicurezza e l’ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti La scrivente Segreteria Provinciale della FP CGIL Benevento, con la presente, intende sottoporre all'attenzione la drammatica situazione in cui versano circa 75 lavoratori ex Consorzi di Bacino di Benevento, attualmente impiegati nel presidio e nella sorveglianza dei siti dismessi sul territorio provinciale. Nonostante il servizio svolto sia di vitale importanza strategica — garantendo alla Regione Campania la sospensione di sanzioni comunitarie — questi lavoratori e le loro famiglie si trovano oggi in una condizione di indigenza insostenibile. La regione Campania ha impegnato, da diversi anni, questi lavoratori in questa attività attraverso un progetto finanziato con fondi etero-finanziati ma, inspiegabilmente, i lavoratori non percepiscono lo stipendio da tre mensilità.