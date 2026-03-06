I sindacati hanno inviato 151 lettere di licenziamento ai lavoratori impiegati nella società Milano Cortina, coinvolta nella fase di preparazione delle Olimpiadi invernali. La società è il braccio operativo della Fondazione responsabile dell’organizzazione dell’evento. La notizia riguarda esclusivamente le comunicazioni di licenziamento e non include ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze per i lavoratori.

Milano, 6 marzo 2026 – Assunti per lavorare nella fase di preparazione del grande evento a cinque cerchi, c’è incertezza riguardo la sorte dei lavoratori in carico alla società Milano Cortina, braccio operativo della Fondazione che ha accompagnato il percorso organizzativo delle Olimpiadi invernali. A quanto fanno sapere dalla Cgil alcuni di loro sarebbero stati licenziati a evento in corso, mentre altri starebbero per ricevere la lettera che segna la fine del rapporto. Sul caso i consiglieri regionali del Pd Simone Negri e Pietro Bussolati intervengono chiedendo lumi ad alcuni dei protagonisti della macchina organizzativa olimpica. Le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori della società Milano Cortina, i sindacati: partite 151 lettere di licenziamento

Trasnova, Auriemma: nuove lettere di licenziamento ai lavoratoriUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Crisi Aeffe, arrivano le lettere di licenziamento. “I lavoratori sono disperati, al telefono piangevano”Rimini, 15 gennaio 2026 – Aeffe non perde tempo e le paure dei dipendenti diventano realtà.

Contenuti e approfondimenti su Lavoratori della.

Temi più discussi: Il futuro di oltre 2mila lavoratori a rischio: i colleghi organizzano un presidio davanti alla Regione; Hoepli, l’allarme dei sindacati: si rafforza lo spettro liquidazione per i lavoratori; Inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore: priorità alla ricollocazione; Rider pagati 4 euro a consegna, commissariata Deliveroo: Caporalato e sfruttamento.

Da Trieste a Trento, da Milano a Foggia, maxi operazione della Finanza: appalti illeciti, lavoratori irregolari e fatture per operazioni inesistenti per 5,4 milioni di euroTRIESTE. Perquisizioni in 20 sedi di società e domicili nelle province di Trieste, Udine, Gorizia, Venezia, Padova, Trento, Milano, Modena, Rimini, Pesaro Urbino e Foggia. Maxi operazione da parte dei ... ildolomiti.it

Hoepli, l’allarme dei sindacati: si rafforza lo spettro liquidazione per i lavoratoriL’appello alla società che non svela le carte: Serve chiarezza immediata sulle reali intenzioni della proprietà e un piano strategico di rilancio ... milano.repubblica.it

Il Sole 24 ORE. . La Legge di Bilancio amplia le tutele per i genitori lavoratori, estendendo il congedo parentale fino ai 14 anni del figlio. Si rafforza così la possibilità di conciliare lavoro e cura familiare in una fase più lunga della crescita. La misura riguarda i la - facebook.com facebook

A Mestre presidio dei lavoratori della Superjet di Tessera. A rischio 110 posti. Gli operai chiedono garanzie sul futuro dell'azienda bloccata dal 2022 a causa delle sanzioni europee alla Russia. x.com