Vertenza Ac Boilers salta la vendita e scende il silenzio | Il Ministero ci convochi subito

I lavoratori di Ac Boilers chiedono al Ministero di essere convocati immediatamente per ricevere risposte chiare sulla vertenza. La vendita dell'azienda è saltata e ora si chiedono di poter riprendere il lavoro nella fabbrica, sottolineando la necessità di un confronto diretto e senza ulteriori ritardi. La richiesta arriva in un momento di crescente incertezza sulla situazione lavorativa.

La lettera-appello dei lavoratori dopo il fallimento della trattativa con Az Impianti per la cessione dello stabilimento di Gioia del Colle: "Abbiamo bisogno di risposte concrete" "Abbiamo bisogno di risposte concrete, abbiamo il diritto di ritornare a lavorare nella nostra fabbrica". A lanciare l'appello sono i lavoratori dello stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle, che tornano a richiamare l'attenzione sulla vertenza che li coinvolge, sollecitando "un incontro in tempi rapidi" al Ministero. Nei mesi scorsi, la notizia di una trattativa in corso per la reindustrializzazione del sito aveva ridato speranza ai 130 lavoratori in cassa integrazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Ac Boilers, a Gioia del colle due giorni di presidio per la cessione saltata. La denuncia dei lavoratori: "Sussidi in ritardo"Lunedì e martedì si terrà un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, mentre i sindacati hanno indetto uno sciopero di otto ore a livello... Ac Boilers, nessuna certezza sul futuro dei lavoratori: presidio di protesta notturno a Gioia del colleUna parte dei 130 dipendenti del gruppo hanno montato una tenda all'esterno dello stabilimento, chiedendo certezze sul passaggio ad Az Impianti Tende... Contenuti e approfondimenti su Vertenza Ac Boilers salta la vendita e... Argomenti discussi: Vertenza AC Boilers, saltato l'accordo per la cessione a Az Impianti. AC Boilers, lavoratori in attesa di risposte: dopo il fallimento della cessione cresce la preoccupazioneDopo il fallimento della cessione ad AZ Impianti, i lavoratori di AC Boilers chiedono risposte e sollecitano un nuovo incontro al MIMIT. trmtv.it Vertenza Ac Boilers, preoccupazione dei sindacati '147 in Cig'Le segreterie provinciali Fim Cisl e Fiom Cgil di Bari esprimono forte preoccupazione per il futuro dello stabilimento Ac Boilers, ex Ansaldo Caldaie, di Gioia del Colle, che - spiegano - conta 147 ... ansa.it