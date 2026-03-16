Vertenza Menarini i sindacati richiedono un incontro urgente

Le organizzazioni sindacali FIM FIOM UILM FISMIC UGLM di Avellino e le RSU dello stabilimento Menarini hanno richiesto un incontro urgente alla Regione Campania. La richiesta mira a discutere della difficile situazione che coinvolge il sito produttivo, che continua a presentare gravi problemi. La richiesta è stata fatta con l’obiettivo di trovare una soluzione rapida alla crisi in atto.

I sindacati: "Riteniamo necessario che tutte le istituzioni coinvolte facciano la propria parte con tempestività e determinazione" Dal 9 febbraio i lavoratori sono in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e continuano a vivere una condizione di forte incertezza sul proprio futuro occupazionale. Per queste ragioni riteniamo indispensabile che la Regione Campania, a partire dal Presidente e dagli Assessori competenti, assuma un ruolo ancora più attivo e incisivo per favorire una soluzione della vertenza. La vertenza Menarini riguarda centinaia di lavoratori e rappresenta un presidio industriale strategico per l'intero territorio della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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