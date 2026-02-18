Este | 500mila euro per rifare la piscina comunale lavori entro la primavera 2026

Este investe 500mila euro per rifare la piscina comunale dopo che la struttura attuale ha mostrato segni di deterioramento. I lavori inizieranno entro la primavera del 2026, con l’obiettivo di creare un impianto più moderno e sicuro. La città ha deciso di intervenire dopo le numerose richieste di cittadini e utenti, che lamentavano le condizioni obsolete della piscina. La nuova struttura includerà anche un’area dedicata ai più piccoli e spazi per attività sportive all’aperto.

Este Rilancia la Sua Piscina Comunale: 500mila Euro per un Impianto Moderno e Sicuro. La città di Este, in provincia di Padova, si prepara a restituire ai suoi cittadini una piscina comunale completamente rinnovata. Il Consiglio Comunale ha approvato il finanziamento di due mutui da 250.000 euro ciascuno, per un investimento complessivo di 500.000 euro, destinato a modernizzare la struttura, datata agli anni Settanta, con particolare attenzione alla zona vasca e alle aree esterne. La decisione, presa il 4 febbraio 2026, rappresenta un passo significativo per un'infrastruttura storica e un punto di riferimento per la comunità locale.