La squadra di Recanatese si prepara per l’ultima partita della stagione a Chieti, dopo aver affrontato numerosi ostacoli durante il campionato. La sfida si svolge in un momento decisivo, con la decisione disciplinare che potrebbe influenzare il risultato finale. Nonostante il ritorno del tecnico, i risultati non sono migliorati rispetto alle partite precedenti. La partita si preannuncia come un momento chiave per il futuro della squadra.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il verdetto della Disciplinare l'ultima sfida a Chieti?. Perché il ritorno di Pagliari non ha cambiato i risultati stagionali?. Quali conseguenze avrà la crisi della prima squadra sulla Juniores?. Come potrà la Recanatese difendere il suo storico primato nazionale?.? In Breve Bilancio di 32 punti ottenuti in 34 partite disputate durante l'intero campionato.. Pagliari ha vissuto un digiuno di vittorie durato due mesi e mezzo.. La Juniores di Edoardo Baleani ha battuto l'Atletico Ascoli per 2-1.. Ekrem e Calvari hanno segnato le reti per la vittoria della Juniores.. La Recanatese affronta l’ultima, decisiva prova di appello a Chieti, dove lo stadio Angelini ospiterà la sfida contro il club graziato dai giudici della Disciplinare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Recanatese a Chieti: l’ultima sfida dopo una stagione di ostacoli

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