Verona ponte del Primo Maggio | 745 multe e blitz nei parchi

Durante il ponte del Primo Maggio a Verona, sono state emesse 745 multe e sono stati effettuati controlli nei parchi pubblici. Durante i blitz sono stati identificati diversi soggetti, alcuni dei quali hanno subito sanzioni amministrative. I controlli hanno riguardato principalmente il rispetto delle norme sulla circolazione e sulla tutela degli spazi verdi, con verifiche anche sui veicoli e sui comportamenti delle persone presenti. Sono stati sequestrati alcuni mezzi e sono stati ritirati numerosi punti dalla patente di alcuni conducenti.

? Cosa scoprirai Come sono finiti i 150 punti patente dopo i controlli?. Chi sono i soggetti identificati nei parchi durante i blitz?. Perché l'anziano in piazza Bra è stato colpito dall'autobus?. Cosa hanno combinato i giocatori delle tre campanelle in città?.? In Breve 745 multe stradali, 5 auto senza assicurazione e 32 rimosse per mancanza revisione.. 16 incidenti stradali con 13 feriti registrati durante il periodo festivo.. 20 persone allontanate dai parchi e 14 sanzionate per bivacco in via Roma e piazza Bra.. 2 persone denunciate per gioco illegale delle tre campanelle e 7 sanzionate per rumore.. La polizia locale di Verona ha intensificato i controlli sul territorio durante il ponte del Primo Maggio, registrando 745 sanzioni stradali e l’identificazione di 124 persone nei parchi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, ponte del Primo Maggio: 745 multe e blitz nei parchi Notizie correlate Roma, ponte del Primo Maggio: blitz tra granate, armi e munizioniRoma, 4 maggio 2026 – Controlli rafforzati dei carabinieri a Roma durante il ponte del Primo Maggio. Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primo Maggio a Verona: tre giorni di grandi eventi a Montorio; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Festival enogastronomici, sagre e fiere nel weekend del ponte del 1 maggio 2026; Ponte del Primo maggio sulle strade: traffico intenso per tutta la giornata. Bivacchi in centro, campanellari, artisti di strada abusivi: super lavoro dei vigili nel ponte del primo maggioSuper lavoro della polizia locale di Verona nel ponte del primo maggio: controlli in centro, centinaia di persone identificate. veronaoggi.it Ponte del primo maggio: tutti verso il lago, bloccata la statale con code fino nel centro di MoriROVERETO. Code e pesanti rallentamenti questa mattina lungo la statale 240 verso il lago di Garda, con un grande afflusso di mezzi diretti verso la sponda trentina del Benaco in occasione del ponte de ... ildolomiti.it Il 24enne aveva fatto perdere le proprie tracce il primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici nella capitale ungherese per un concertohttps://shorturl.at/7tcjB - facebook.com facebook Tomaso Montanari è sempre più ossessionato. Dal palco del Primo Maggio se n’è uscito mostrando le foto di Benito Mussolini e di Giorgia Meloni, come se esistesse un “filo” che li unisce. x.com