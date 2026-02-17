Hashish nei parchi abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri | polizia locale di Verona al lavoro

Martedì mattina, la polizia locale di Verona ha aiutato i proprietari di un edificio in via Basso Acquar sotto il cavalcavia ferroviario, dove si erano accumulati rifiuti e tracce di attività illegali. La presenza di hashish nei parchi e la presenza di abusivi negli edifici abbandonati spingono le forze dell’ordine a intensificare i controlli nei quartieri. Gli agenti stanno pattugliando le zone più frequentate dai giovani e monitorano i punti dove si svolgono attività sospette.

Numerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14 veicoli per mancanza di copertura assicurativa e 32 per mancata revisione Martedì mattina gli agenti del reparto Territoriale della polizia locale di Verona sono stati impegnati a dare supporto alla proprietà dell'immobile ubicato in via Basso Acquar sotto il cavalcavia ferroviario. Sono stati trovati molti rifiuti e alcuni giacigli nelle stanze dell'immobile, i cui accessi recentemente murati sono stati nuovamente abbattuti. Un trentenne è stato accompagnato al Comando di via del Pontiere e denunciato per invasione di edificio.🔗 Leggi su Veronasera.it Polizia locale. Più controlli nei quartieri La polizia locale ha intensificato i controlli nei quartieri, motivata dall’aumento di segnalazioni di comportamenti sospetti nelle zone centrali della città. Controlli antidroga nei parchi: sequestrati hashish e cocaina grazie al fiuto dei cani Quad e Keila Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14 veicoli per mancanza di copertura assicurativa e 32 pe ... veronasera.it Blitz della polizia locale nei quartieri: sgomberi di case occupate, droga nei parchi e raffica di multeContinua l’operazione sicurezza nei quartieri di Verona: blitz della polizia locale che sgombera i dormitori abusivi e sequestra hashish. veronaoggi.it Fiuggi (Fr): sorpreso con 22 panetti di hashish e coca, arrestato - https://www.ilmetropolitano.it/2026/02/13/fiuggi-fr-sorpreso-con-22-panetti-di-hashish-e-coca-arrestato/ #ilmetropolitano #Carabinieri facebook Padova, due spacciatori arrestati grazie alle segnalazioni dei cittadini: sequestrati eroina, hashish e contanti. #Veneto #Padova #Cronaca #Inprimopiano x.com