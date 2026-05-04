Roma ponte del Primo Maggio | blitz tra granate armi e munizioni

Durante il ponte del Primo Maggio a Roma, i carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di armi, munizioni e granate. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in diverse zone della città, fermando persone sospette e ispezionando veicoli e abitazioni. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità armata che si intensificano in certi periodi dell’anno.

Roma, 4 maggio 2026 – Controlli rafforzati dei carabinieri a Roma durante il ponte del Primo Maggio. I militari del Gruppo di Roma hanno intensificato i servizi sul territorio con pattuglie a piedi, in auto e in moto, concentrando l’attenzione sugli scali ferroviari, sulle stazioni della metropolitana, sui mezzi pubblici, nelle aree più frequentate dai turisti e nei principali luoghi di aggregazione. L’attività, predisposta anche per vigilare sulla sicurezza stradale e garantire una permanenza serena ai tanti visitatori presenti nella Capitale, ha portato a un bilancio di 32 arresti, 16 denunce e 14 persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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