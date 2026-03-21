Rivaldo, ex calciatore brasiliano, è stato accusato da Ines Sainz di averla molestata durante un periodo in cui era al Milan. La giornalista messicana ha riferito di aver ripetutamente detto

"Non dirò mai il suo nome", ha detto più volte Ines Sainz, quando la giornalista messicana ha raccontato i momenti angoscianti della molestia di un "brasiliano top" che giocava nel Milan, in occasione di un'intervista che avevano concordato. E tuttavia quel nome lo aveva fatto lei stessa anni prima, omettendo cosa era davvero successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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