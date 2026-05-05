‘Vernia o non Vernia’ spettacolo del comico nato a Zelig tra balli canti e recitazione

Mercoledì 13 alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara, andrà in scena lo spettacolo intitolato ‘Vernia o non Vernia’, scritto e interpretato da un comico noto per le sue apparizioni a Zelig. Lo spettacolo prevede una combinazione di balli, canti e recitazione, offrendo una serata di intrattenimento dal vivo. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e l’ingresso è aperto al pubblico.

Mercoledì 13 (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘Vernia o non Vernia’. Abituati al Vernia delle irresistibili maschere televisive, avremo una sorpresa a teatro: ecco uno showman totale, che balla, canta e recita. E il pubblico lo segue, naturalmente, come si va.🔗 Leggi su Ferraratoday.it I biglietti del mio spettacolo Vernia o Non Vernia Sbrilluccicoso Edition - su www.giovannivernia.it Notizie correlate ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition', arriva lo spettacolo di Giovanni VerniaGiovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con ‘Vernia o non... Giovanni Vernia al Teatro Cartiere Carrara con "Vernia o non Vernia"Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con "VERNIA O NON... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Teatro Sociale di Mantova il nuovo spettacolo Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso Edition; Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition al Galleria di Legnano; ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition', arriva lo spettacolo di Giovanni Vernia; Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition. Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition al Galleria di Legnanol 12 maggio al Teatro Galleria di Legnano arriva Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico e tra i comici più conosciuti in Italia ... legnanonews.com Giovanni Vernia a teatro. Data, orario e dove acquistare i bigliettiIl nuovo show dell'attore comico è un’inedita versione dello spettacolo ‘Vernia o Non Vernia’, che ha riempito i teatri italiani negli anni pre-covid e in cui Giovanni si racconta in modo autoironico ... milanotoday.it Giovanni Vernia continua a raccontarsi con la consueta autoironia, mantenendo uno sguardo attento e diretto sulla realtà contemporanea - facebook.com facebook Vernia: «Sinner Lo imito per come lo vedo. Pif soffre per la mia parodia. Ho odiato il personaggio di Groove» x.com