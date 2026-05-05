Ventimiglia degrado a Grimaldi | residenti chiedono fototrappole

A Grimaldi, una zona di Ventimiglia, continua a vivere episodi di degrado legati allo sversamento di rifiuti come materassi e divani. I residenti hanno richiesto l’installazione di fototrappole per identificare chi abbandona questi materiali. Finora, non ci sono state soluzioni definitive al problema e le autorità stanno valutando come intervenire per contrastare questa situazione di incuria.

? Cosa scoprirai Come possono le fototrappole fermare gli sversamenti quotidiani a Grimaldi?. Chi sono i responsabili degli abbandoni di materassi e divani?. Perché i residenti chiedono interventi urgenti nonostante il pagamento della TARI?. Quali misure concrete adotterà il sindaco Di Muro per il decoro?.? In Breve Residenti segnalano abbandoni di materassi e divani al bivio tra SS1 Aurelia e Grimaldi.. L'assessore Domenico Calimera riceve la richiesta di installare fototrappole e aumentare i ritiri.. I cittadini lamentano costi TARI elevati a fronte di un decoro urbano compromesso.. Il sindaco Flavio Di Muro promette provvedimenti a breve termine per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia, degrado a Grimaldi: residenti chiedono fototrappole Notizie correlate Salerno: degrado a Europa, i residenti chiedono puliziaIl quartiere Europa di Salerno si trova al centro di una questione urgente legata alla manutenzione del territorio. 30 anni di degrado: residenti chiedono aiuto per via pericolosa.Porto d’Ascoli, una strada abbandonata da trent'anni: l'appello dei residenti alla commissaria Stentella Una richiesta formale di intervento urgente...