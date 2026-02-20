30 anni di degrado | residenti chiedono aiuto per via pericolosa

La strada di Porto d’Ascoli, lasciata in stato di abbandono per tre decenni, rappresenta un pericolo costante per i residenti. Le buche e il manto dissestato complicano la circolazione e aumentano il rischio di incidenti. Da tempo, gli abitanti chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza la via e migliorare le condizioni di accesso alle abitazioni. La situazione si aggrava soprattutto con le piogge, quando l’acqua ristagna, creando pozzanghere insidiose. I residenti si rivolgono ora alla commissaria Stentella per ottenere un intervento immediato.

Porto d’Ascoli, una strada abbandonata da trent’anni: l’appello dei residenti alla commissaria Stentella. Una richiesta formale di intervento urgente è stata inviata alla commissaria straordinaria del Comune di San Benedetto del Tronto, Rita Stentella, per la messa in sicurezza di Via Val Tesino a Porto d’Ascoli. Ercole Speca, portavoce dei residenti, ha denunciato una situazione di degrado che perdura da oltre tre decenni, mettendo a rischio la sicurezza di chi vive e transita per quella zona della città. La lettera, firmata dai residenti, non è solo un elenco di disagi, ma un atto di denuncia di un’incuria prolungata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bidentina sporca e pericolosa: residenti chiedono intervento urgente e giornata ecologica alla Provincia.Una strada provinciale di Galeata, nel Forlivese, è diventata un’eccezione di sporcizia e pericolo.

Vibo Valentia, Cancello Rosso: degrado e rifiuti assediano i residenti di via Massimo Mila, richieste di aiuto ignorate.A Vibo Valentia, i residenti di via Massimo Mila vivono circondati da rifiuti e strade distrutte, perché le autorità non intervengono da mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.