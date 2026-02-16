Wilman Zanetti è morto dopo sei giorni di agonia, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel centro di Como. La sua auto si è scontrata con un altro veicolo, provocando gravi danni e mettendo fine alla sua vita. La comunità si trova a piangere un giovane che aveva ancora tanti sogni da realizzare.

La città di Como si stringe in un silenzio colmo di dolore per la perdita di una giovane vita, spezzata in un pomeriggio che doveva essere come tanti altri. Dopo sei giorni di disperata lotta tra la vita e la morte, si è spento Wilman Zanetti, il diciottenne che martedì scorso era rimasto vittima di un terribile schianto in località Lazzago. Il ragazzo, descritto da tutti come solare e pieno di progetti, non è riuscito a superare le gravissime lesioni riportate nell’impatto. Wilman era il terzo di tre figli e frequentava con profitto l’ Itis «Magistri Comacini», dove i compagni di classe e i docenti sono rimasti profondamente scossi dalla notizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Wilman Zanetti non ce l’ha fatta, morto dopo sei giorni di agonia

Il piccolo Antony, di appena dieci mesi, è deceduto dopo un ricovero di 53 giorni presso il Policlinico di Bari.

Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, è deceduta dopo essere stata investita da un treno a Empoli.

Wilman non ce l'ha fatta, morto dopo sei giorni di agonia il 18enne travolto in moto da un tir

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.