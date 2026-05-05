Venti milioni di euro ad Atm per completare i lavori della tranvia troppi ritardi sulla tabella di marcia

I lavori per la riqualificazione della linea tranviaria sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Dovevano essere completati a dicembre dello scorso anno, ma dopo diciotto mesi dall'inizio, la parte ferroviaria non è ancora finita. Per portare a termine l’intervento, sono stati stanziati venti milioni di euro. La situazione attuale evidenzia che i lavori procedono a ritmo più lento del previsto.

I lavori per la riqualificazione della linea tranviaria vanno a rilento. Dovevano essere conclusi nel dicembre scorso ma come sottolinea il consigliere comunale Alessandro Russo sono trascorsi diciotto mesi dall'inizio e manca ancora tutta la parte ferroviaria. Non c'è una data di conclusione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Lavori dell'Aca in orario rispetto alla tabella di marcia e senza criticità, il terzo aggiornamentoL'Aca, alle 13:30, ha fornito il terzo aggiornamento della giornata riguardo ai lavori in corso sulla conduttura Giardino. Leggi anche: Milan, troppi ritardi e un’altra multa di 20mila euro: “Recidiva reiterata continuata” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Finest, nuovi investimenti per 20 milioni; Trasporti locali in crisi: con la guerra 20 milioni di costi extra al mese; Affida 13 milioni al broker e scopre che sono spariti: una storia di fiducia tradita e lingotti d’oro; Fondo Transizione Industriale, finanziamenti tra i 3 e 20 milioni di euro per rendere le imprese più sostenibili. Approvato il bilancio: Venti milioni per la città. L’opposizione: Basta proclami, servono fattiVenti milioni di euro disponibili, altri 18 investiti in 64 cantieri aperti in città tra strade e scuola, e niente aumento delle tasse. In aula, a Cernusco passa il consuntivo 2025. Conti in ordine, ... ilgiorno.it Pagina 0 | Lazio, conti in rosso: la semestrale conferma un passivo di venti milioniTempo di bilanci in casa Lazio. Il club biancoceleste ha reso nota la relazione finanziaria semestrale, consolidata al 31 dicembre scorso. I conti evidenziano un risultato netto negativo di 20,37 ... corrieredellosport.it Nel 2025 marginalità al 7%. Aumento di capitale da 10 milioni per gli investimenti. Venti milioni ai creditori privilegiati - facebook.com facebook