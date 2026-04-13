Lavori dell' Aca in orario rispetto alla tabella di marcia e senza criticità il terzo aggiornamento

Alle 13:30, l'azienda responsabile dei lavori ha diffuso il terzo aggiornamento della giornata riguardo agli interventi sulla conduttura Giardino. I lavori procedono secondo il programma stabilito e non sono stati segnalati problemi o ritardi rispetto alla tabella di marcia. Nessuna criticità è stata comunicata fino a quel momento.