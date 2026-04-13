Lavori dell' Aca in orario rispetto alla tabella di marcia e senza criticità il terzo aggiornamento
Alle 13:30, l'azienda responsabile dei lavori ha diffuso il terzo aggiornamento della giornata riguardo agli interventi sulla conduttura Giardino. I lavori procedono secondo il programma stabilito e non sono stati segnalati problemi o ritardi rispetto alla tabella di marcia. Nessuna criticità è stata comunicata fino a quel momento.
L'Aca, alle 13:30, ha fornito il terzo aggiornamento della giornata riguardo ai lavori in corso sulla conduttura Giardino.«Situazione sotto controllo e lavori in orario», fanno sapere dall'azienda comprensoriale acquedottistica. Dall'Aca proseguono: «Le attività in tutti i cantieri stanno.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il nuovo piano del governo per il Ponte sullo Stretto, quando iniziano i lavori: la tabella di marciaDa un documento del governo Meloni spunta la nuova tabella di marcia per il Ponte sullo Stretto di Messina.
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