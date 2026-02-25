Milan troppi ritardi e un’altra multa di 20mila euro | Recidiva reiterata continuata

Il Milan paga, come recita la nota, la "recidiva continuata". La 'rosea', infatti, ha fatto notare come non sia la prima volta, in questa stagione, che i rossoneri ricevono un'ammenda di questo tipo. Il club di Via Aldo Rossi, per lo stesso motivo, ha pagato 4mila euro dopo Lecce-Milan, 5mila dopo Milan-Bologna, 3mila dopo Udinese-Milan. Poi ancora, 8mila dopo Milan-Roma, 10mila dopo Milan-Verona, Fiorentina-Milan e Milan-Lecce. LEGGI ANCHE: Capello avvisa il Milan: "Attento dietro". Poi sentenzia: "Leao non è un centravanti e in più." >>> Non è tutto. Perché prima dei 20mila euro di multa per Milan-Parma erano arrivati 15mila euro di multa, per lo stesso identico motivo, in Roma-Milan. Se si tratta di una strategia per innervosire l'avversario, non è chiaro. Quel che è certo è che alla società sta costando molto caro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, ritardi a caro prezzo: altra multa record contro la RomaIl Milan torna a perdere punti a causa dei ritardi.

