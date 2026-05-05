Ventenni finiscono in acqua a San Polo un morto Gli altri due salvati da una barca di passaggio

Questa mattina a Venezia, nella zona di San Polo, tre ventenni sono finiti in acqua. Due di loro sono stati recuperati e messi in salvo grazie a una barca di passaggio, mentre un terzo ha perso la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

VENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio sono stati recuperati da un'imbarcazione di passaggio mentre, un terzo ragazzo non è più riemerso. Sul posto, alle 5.30, sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori che hanno recuperato il corpo, ormai senza vita, del 20enne. Non sono state rese note, al momento, le condizioni degli altri due coetanei della vittima. La ricostruzione Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, sulla quale sono in corso approfondimenti da parte dei militari arrivati sul posto. Il corpo del giovane è stato recuperato, intorno alle 7.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da una barca di passaggio Notizie correlate Finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Amici finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Altri aggiornamenti Si parla di: Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggio. In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore ... ansa.it Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enneGli altri due messi in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118 ... rainews.it