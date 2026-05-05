Finiscono in acqua a San Polo morto un 20enne Gli altri due salvati da un' imbarcazione di passaggio

Questa mattina a Venezia, tre persone sono finite in acqua nella zona di San Polo 2640. Un giovane di 20 anni ha perso la vita, mentre altri due sono stati salvati da un’imbarcazione di passaggio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, il 20enne non è riuscito a salvarsi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

VENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio sono stati recuperati da un'imbarcazione di passaggio mentre, un terzo ragazzo non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori che hanno recuperato il corpo, ormai senza vita, del 20enne. La ricostruzione Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, sulla quale sono in corso approfondimenti da parte dei militari arrivati sul posto. Il corpo del giovane è stato recuperato, intorno alle 7.15, nelle acque vicine alla caserma della guardia di finanza. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggio Notizie correlate Amici finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Ritorna l’acqua nel fontanile di San Vito a Gaggiano: salvati da morte certa centinaia di pesciGaggiano (Milano), 7 aprile 2026 - Si sono mosse le istituzioni ed è tornata l’acqua nel fontanile rimasto a secco. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggio; Amici finiscono in acqua a San Polo morto un 20enne Gli altri due salvati da un' imbarcazione di passaggio; Tre amici finiscono in acqua, muore un ragazzo di 20 anni. Salvati gli altri due. Tre amici finiscono in acqua, muore un ragazzo di 20 anni. Salvati gli altri dueVENEZIA – Tragedia all’alba nel cuore della città lagunare. Questa mattina, intorno alle 5:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in zona San Polo 2640 per un soccorso a persone finite in acqua. L’al ... nordest24.it Amici finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio sono ... msn.com SECONDA CATEGORIA, GIRONE E MERCATALE - SAN POLO 1-1 Uno a uno e inevitabile appuntamento ai play-out per Mercatale e San Polo che domenica prossima si giocheranno la permanenza in Seconda rispettivamente contro Gracciano e - facebook.com facebook