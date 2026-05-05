Amici finiscono in acqua a San Polo morto un 20enne Gli altri due salvati da un' imbarcazione di passaggio

Tre giovani sono finiti in acqua questa mattina a Venezia, nella zona di San Polo 2640. Un 20enne ha perso la vita, mentre altri due sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio. L’incidente si è verificato intorno alle ore 10, e al momento sono in corso le operazioni di soccorso e le verifiche da parte delle autorità competenti.

VENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio sono stati recuperati da un'imbarcazione di passaggio mentre, un terzo ragazzo non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori che hanno recuperato il corpo, ormai senza vita, del 20enne. La ricostruzione Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, sulla quale sono in corso approfondimenti da parte dei militari arrivati sul posto. Il corpo del giovane è stato recuperato, intorno alle 7.15, nelle acque vicine alla caserma della guardia di finanza. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Amici finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggio Notizie correlate Cellulare rubato usato da un gruppo di amici: due finiscono sotto processo per ricettazioneErano finiti sotto processo con l'accusa di ricettazione per aver utilizzato un telefono cellulare rubato, ma alla fine sono stati assolti. Ritorna l’acqua nel fontanile di San Vito a Gaggiano: salvati da morte certa centinaia di pesciGaggiano (Milano), 7 aprile 2026 - Si sono mosse le istituzioni ed è tornata l’acqua nel fontanile rimasto a secco.