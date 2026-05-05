Ventenni finiscono in acqua a San Polo un morto Gli altri due salvati da una barca di passaggio Telecamere al setaccio

Questa mattina, nella zona di San Polo a Venezia, tre giovani sono finiti in acqua. Due sono stati salvati da una barca di passaggio, mentre una persona ha perso la vita. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

VENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio sono stati recuperati da un'imbarcazione di passaggio mentre, un terzo ragazzo non è più riemerso. Sul posto, alle 5.30, sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori che hanno recuperato il corpo, ormai senza vita, del 20enne. Non sono state rese note, al momento, le condizioni degli altri due coetanei della vittima. Chi è la vittima Stando ai primi accertamenti, il 20enne sarebbe stato trovato morto senza documenti. I due amici, invece, sono cittadini polacchi che sono già stati sentiti dalle forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'accaduto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da una barca di passaggio. Telecamere al setaccio Notizie correlate Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da una barca di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da una barca di passaggio; Ventenni finiscono in acqua a San Polo un morto Gli altri due salvati da una barca di passaggio. Venezia, tragedia all’alba a San Polo: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enneGli altri due messi in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118 ... rainews.it Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo #ANSA - facebook.com facebook