Un giovane di 20 anni è stato trovato senza vita in un tratto d'acqua a Venezia, questa mattina. Due turisti, attiratisi dalle urla, hanno tentato di soccorrerlo, mentre le operazioni di recupero sono durate diverse ore. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire quanto accaduto. La zona interessata si trova in un’area frequentata da visitatori e locali.

VENEZIA - Il cadavere di un 20enne è stato recuperato in acqua, questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. I contorni della tragedia sono ancora tutti da delineare ma, stando alle prime informazioni, sul corpo del giovane non ci sarebbero segni di violenza. Nel tentativo di salvarlo, attirati dalle urla, sono intervenuti due turisti polacchi che hanno anche chiesto aiuto ad un mototopo di passaggio ma, per il 20enne, non c'è stato niente da fare. Sul posto, alle 5.30, sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori che hanno recuperato il corpo, ormai senza vita, del 20enne. Chi è la vittima Stando ai primi accertamenti, il 20enne sarebbe stato trovato morto senza documenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ventenne morto in acqua a San Polo: due turisti attirati dalle urla tentano di salvarlo, il corpo recuperato dopo ore di ricerche. Telecamere al setaccio

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