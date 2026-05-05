Venite a laudare Canti a Maria al Santuario Madonna della Strà

Si terrà una serata dedicata alla musica corale e alla devozione mariana presso il Santuario Madonna della Strà. Due gruppi vocali si esibiranno insieme, proponendo un repertorio dedicato a Maria. L’evento si svolgerà in un ambiente suggestivo, con l’obiettivo di celebrare la figura mariana attraverso canti religiosi. La serata rappresenta un momento di incontro tra musica e fede, con esibizioni programmate in un’atmosfera raccolta e spirituale.

Una serata speciale dedicata alla musica corale e alla devozione mariana. In una cornice suggestiva, due realtà vocali si uniranno per offrire un repertorio emozionante dedicato alla figura di Maria.Sabato 9 maggio 2026 alle 21 al Santuario Madonna della Strà di Belfiore, si esibiranno a ingresso.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Madonna della Pace, festeggiamenti e lavori al Santuario dell’AnnunziataLavori in corso al Santuario dell’Annunziata per restituire splendore a un luogo simbolo della storia e della devozione cittadina. Mondolfo: il Santuario della Madonna delle Grotte apre al pubblico? Cosa sapere Il Santuario della Madonna delle Grotte a Mondolfo apre al pubblico sabato 2 maggio.