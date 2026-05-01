Mondolfo | il Santuario della Madonna delle Grotte apre al pubblico

Il Santuario della Madonna delle Grotte a Mondolfo sarà aperto al pubblico a partire da sabato 2 maggio. L'apertura è stata organizzata dall'Archeoclub d'Italia, che ha deciso di promuovere e valorizzare il patrimonio storico della Valle dei Tufi. La struttura religiosa sarà accessibile ai visitatori, offrendo l'opportunità di conoscere un sito di interesse storico e culturale della zona.

? Cosa sapere Il Santuario della Madonna delle Grotte a Mondolfo apre al pubblico sabato 2 maggio.. L'iniziativa di Archeoclub d'Italia valorizza il patrimonio storico della Valle dei Tufi.. Sabato 2 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, il Santuario della Madonna delle Grotte a Mondolfo aprirà le porte al pubblico per una mattinata speciale nell’ambito dell’iniziativa Primavera nei Borghi con Archeoclub d’Italia. Il piccolo ma intenso luogo di culto, situato immerso in una vasta pineta non lontano dalla costa, ha beneficiato di recenti lavori di restauro che ne hanno restituito la bellezza originaria. La struttura, eretta nel 1682, rappresenta un punto di riferimento spirituale e storico per la comunità locale, fungendo da fulcro per l’area conosciuta come La Valle dei Tufi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondolfo: il Santuario della Madonna delle Grotte apre al pubblico Notizie correlate Leggi anche: Nicorvo, furto al santuario della Madonna del Patrocinio: prendono il volo le offerte della Quaresima Il Lions Club dona capi di vestiario al santuario della Madonna del PonteIl sodalizio di Narni, in collaborazione della ditta Clamar di Terni, a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico Il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fano, torna la festa alla Madonna della Colonna: messe e processione; Eventi 1° maggio 2026 nelle Marche: la guida completa!; Mondolfo: riapre il Santuario della Madonna delle Grotte per la Primavera nei Borghi con Archeoclub d’Italia; Madonna Primavera Ecco le candidate Aperte le taverne. L’iniziativa Primavera nei Borghi con Archeoclub d’Italia tocca anche MondolfoUn scrigno di rara bellezza e di avita fede l’antico Santuario della Madonna delle Grotte che, recentemente restaurato, straordinariamente apre nella mattina di sabato 2 maggio 2026 a Mondolfo nell’am ... senigallianotizie.it Santuario in fiore : la festa di primavera occasione di confronto sul futuro del Santuario della Madonna di Dio ’l SaDomenica 3 maggio torna Santuario in Fiore, la festa di primavera giunta alla settima edizione, la cui organizzazione è curata dai Circoli Legambiente di ... settenews.it IL PELLEGRINAGGIO DA GIOIA DEI MARSI AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA LIBERA Non è solo un viaggio. È un cammino che si ripete da secoli. Da Gioia dei Marsi a Pratola Peligna, a piedi. All’alba, tra montagne e silenzi, fino a quando il San - facebook.com facebook