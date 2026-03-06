Petrolio i pericolosi equilibri fra Venezuela Usa Cina e Iran | il colpo di Stato a Caracas primo passo della guerra Teheran

In un quadro di tensioni internazionali legate al petrolio, Venezuela, Stati Uniti, Cina e Iran sono al centro di un complesso gioco di interessi e rischi. Recentemente, in Venezuela si è verificato un colpo di Stato a Caracas, considerato da alcuni come un primo passo verso un possibile escalation di conflitti più ampi. Le dinamiche tra queste nazioni continuano a influenzare gli equilibri globali, mentre le implicazioni sono ancora in fase di evoluzione.

Il pianeta secondo Trump rischia di diventare un pericolosissimo equilibrio (o gioco) dei fluidi, una battaglia navale tinta di nero. Lo Stretto di Hormuz è la principale via di uscita del petrolio estratto in Arabia Saudita, Iraq, Emirati arabi, Iran e Qatar: circa il 20% del petrolio scambiato a livello mondiale passa attraverso questa stretta via d'acqua tra l'Iran a nord e l'Oman e gli Emirati Arabi Uniti a sud. Molti di quei barili sono diretti in Asia, soprattutto verso la Cina. E Pechino non può più neppure rivolgersi a Caracas, storico alleato, che dal 3 gennaio, giorno della cattura del dittatore Nicolás Maduro, è tenuto al guinzaglio corto da Donald Trump.

Scontro fra Usa e Cina sul petrolio del Venezuela. Trump: «Agli Usa 50 milioni di barili». L'ira di Pechino: «Così si viola il diritto internazionale»Dopo aver fermato la petroliera russa Marinera, vicino all'Irlanda, gli Stati Uniti sequestrano anche la petroliera Sophia nei Caraibi. Venezuela, Trump: "Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio" Cina a Usa: "Dividere sfere d'influenza non porterà pace" Madrid: "Le risorse naturali del Paese appartengono al popolo"

Nell'attuale scenario mondiale, secondo la legge o l'assenza di legge di Trump, cambieranno radicalmente i rapporti di forza anche in campo energetico

Petrolio: Aie alza stime crescita offerta 2025 e 2026, conferma timori surplus Equilibri del mercato sempre piu' sbilanciati - L'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'offerta di