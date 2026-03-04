Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro i fornitori di petrolio provenienti dal Venezuela e dall'Iran. Questi paesi erano tra i principali fornitori di petrolio alla Cina, che ora si trova senza queste fonti a seguito di cambiamenti politici nei rispettivi paesi. Le misure riguardano specificatamente le aziende coinvolte nelle esportazioni di greggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

La Cina importa notevoli quantità di petrolio da Venezuela e Iran, oggi fuori gioco dopo la caduta di Maduro e Khamenei. Pechino importa giornalmente dall’estero una quota variabile tra gli 11 e i 13 milioni di barili di petrolio. Nel 2025 la Cina ha acquistato in media circa 1,38 milioni di barili al giorno di petrolio dall’Iran. Quasi la metà (il 47%) delle importazioni di petrolio via mare della Cina provengano dal Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti d’America con Donald Trump si sono spinti oltre ogni espansione imperialistica, come mai nella propria storia. Nel giro di un paio di mesi, hanno prima rimosso il Presidente di un paese sudamericano tramite un arresto diretto, in Venezuela con Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Venezuela prima e Iran poi: Trump colpisce fornitori petrolio della Cina

