Venezia tre persone in acqua | ventenne muore annegato

A Venezia, tre persone sono finite in acqua, con un giovane di 20 anni che ha perso la vita per annegamento. Gli altri due coinvolti, entrambi cittadini polacchi, sono stati recuperati e tratti in salvo da un’imbarcazione presente sul luogo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi necessari.

Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita martedì mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere di Venezia. L'intervento dei Vigili del fuoco è scattato alle 5:30 per un soccorso a persone in acqua, dove risultava disperso un giovane appartenente a un gruppo di tre persone. Due di loro sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo - il giovane - non è più riemerso.,, Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (Apl) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche in laguna.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, tre persone in acqua: ventenne muore annegato Notizie correlate Venezia, tre persone finiscono in acqua: ventenne muore annegatoIl corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo,... In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia , nel sestiere di San Polo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tre persone in acqua a Venezia, un ventenne recuperato senza vita dai sommozzatori; Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enne; Venezia, tre persone finiscono in acqua a San Polo: morto un giovane di 20 anni; Venezia, tre persone in acqua: ventenne muore annegato. Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enneIntervento dei Vigili del fuoco alle 5,30 di questa mattina per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di tre individui. Due comp ... tg24.sky.it Venezia, tre persone finiscono in acqua: ventenne muore annegatoIl corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere ... lapresse.it Il raggio verde nella notte di #Venezia, Chris #Levine per la #pace x.com ULTIM’ORA Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato - facebook.com facebook