Venezia tre persone finiscono in acqua | ventenne muore annegato

Questa mattina a Venezia, nelle acque vicino alla caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sono state trovate tre persone in acqua. Purtroppo, un giovane di 20 anni è stato recuperato senza vita. Le autorità sono intervenute sul posto per le operazioni di salvataggio e per avviare le verifiche del caso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze dell'accaduto.

Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere di Venezia. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 5:30 nella acque della zona San Polo 2640, dove risultava disperso un giovane appartenente a un gruppo di tre persone. Due di loro sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio mentre la vittima non è più riemersa. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale che hanno avviato le ricerche nella laguna. Intorno alle 7:15 il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dai sommozzatori.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia, tre persone finiscono in acqua: ventenne muore annegato Notizie correlate In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia , nel sestiere di San Polo. Leggi anche: Tre persone in acqua a Venezia, un ventenne recuperato senza vita dai sommozzatori Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Venezia, tre persone finiscono in acqua a San Polo: morto un giovane di 20 anni; In tre finiscono in acqua a Venezia: 20enne muore annegato; In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegato; Venezia, tre persone finiscono in acqua: ventenne muore annegato. Tre giovani finiscono in acqua a Venezia, un ventenne è morto annegatoIl corpo di un ragazzo di 20 anni polacco è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere di Venezia. L’intervento dei vigi ... rainews.it Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enneGli altri due messi in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118 ... rainews.it Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. - facebook.com facebook Buongiorno da #Venezia con questa vista su una delle nostre isole Chi indovina di quale si tratta #VeneziaUnica @EnjoyRespectVe x.com