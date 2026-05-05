In tre finiscono in acqua a Venezia un ventenne muore annegato

A Venezia, nel quartiere di San Polo, tre giovani sono finiti in acqua e uno di loro, un ragazzo di 20 anni, è deceduto per annegamento. Secondo quanto si è appreso, i tre coetanei sono caduti nel rio mentre si trovavano in zona. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo deceduto. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Alle 7.15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San San Polo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegato Notizie correlate Leggi anche: Tre persone in acqua a Venezia, un ventenne recuperato senza vita dai sommozzatori Vicenza, 21enne scivola nel torrente Astico e muore annegatoUn 21enne della provincia di Padova è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegato; In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegato; Venezia, in tre finiscono in acqua: morto un ragazzo di 20 anni, due altri salvati da una barca di passaggio; In tre finiscono in acqua a Venezia: 20enne muore annegato. Venezia, in tre finiscono in acqua: morto un ragazzo di 20 anni, due altri salvati da una barca di passaggioTre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640, a Venezia. Due delle tre persone sono state recuperate ... ilmessaggero.it In tre finiscono in acqua a Venezia: morto un ragazzo di 20 anni, due altri salvati da una barca di passaggioUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. msn.com Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo #ANSA - facebook.com facebook Buongiorno da #Venezia con questa vista su una delle nostre isole Chi indovina di quale si tratta #VeneziaUnica @EnjoyRespectVe x.com