Tre persone in acqua a Venezia un ventenne recuperato senza vita dai sommozzatori

Questa mattina, alle 5, i vigili del fuoco sono intervenuti a Venezia, nel quartiere di San Polo, per un salvataggio in acqua. Sul posto sono state trovate tre persone, di cui una è stata recuperata senza vita dai sommozzatori. Le altre due sono state assistite sul luogo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una persona in acqua recuperata a San Polo senza vita. Intervento dei vigili del fuoco stamattina, martedì 5 maggio, alle 5.30 per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo 2640, dove risultava disperso un ventenne appartenente a un gruppo di tre persone. Due componenti del gruppo sono.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Ritrovato senza vita dai sommozzatori del 115 l'82enne scomparsoPietro Pivato, di Musile di Piave, era uscito con la bicicletta per andare a raccogliere le erbe di campo lungo l'argine del Piave oggi, sabato... Civitanova Marche, ventenne picchia la madre, poi scappa e si getta in mare: trovato morto dai sommozzatoriÈ stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova Marche, il corpo senza vita del 20enne di Pollenza (Macerata) che venerdì sera aveva aggredito... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tre persone in acqua a Venezia, un ventenne recuperato senza vita dai sommozzatori; Glückstadtregatta: cosa è successo realmente sull'Elba; L’essenziale come arma: l’acqua negata alla popolazione palestinese; Aumento delle temperature, con la fusione della neve in quota cresce velocemente la portata dei corsi d'acqua. L'appello della Pat: Attenzione nelle aree intorno agli argini. Amici finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio sono stati recuperati da un'imbarcazione di passaggio mentre, ... ilgazzettino.it Finora tre persone sono morte su una nave da crociera per una sospetta epidemia di hantavirus. Ma che cos'è l'hantavirus e come si trasmette - facebook.com facebook Finora tre persone sono morte su una nave da crociera per una sospetta epidemia di hantavirus. Ma che cos'è l'hantavirus e come si trasmette x.com