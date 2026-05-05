Venezia | tre persone cadono in acqua 20enne muore annegato

Questa mattina alle 5,30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in zona San Polo a Venezia per soccorrere tre persone finite in acqua. Durante l’intervento, una delle tre persone è stata trovata senza vita e si è stabilito che si trattava di un ragazzo di 20 anni morto per annegamento. Gli altri due sono stati tratti in salvo e sono stati assistiti sul posto.

AGI - Intervento dei Vigili del fuoco alle 5,30 di questa mattina per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di tre individui. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona, per cause in corso di accertamento, non è più riemersa. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Alle 7,15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della terza persona, un giovane di 20 anni, purtroppo privo di vita, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Venezia: tre persone cadono in acqua, 20enne muore annegato Notizie correlate Leggi anche: Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato Venezia, tre giovani cadono in acqua: uno di loro muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto nelle acque di Venezia assieme a due coetanei, i quali sono invece stati tratti in salvo da... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enne; Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enne; Tragedia a Venezia, tre ragazzi cadono in un rio: un ventenne muore annegato; Venezia, in tre cadono in acqua: morto un ragazzo di vent’anni. Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enneIntervento dei Vigili del fuoco alle 5,30 di questa mattina per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di tre individui. Due comp ... tg24.sky.it Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enneGli altri due messi in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118 ... rainews.it Un ragazzo di 20 anni è morto annegato a Venezia: era caduto in acqua con altri due amici, salvati da un'imbarcazione - facebook.com facebook Per fortuna ci sono le Pussy Riot, le uniche a salvare l’onore a Venezia x.com