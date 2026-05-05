Venezia tre giovani cadono in acqua nei canali | un ventenne muore annegato

A Venezia, tre giovani sono caduti in un canale e uno di loro, un uomo di 20 anni, è stato trovato senza vita questa mattina dai sommozzatori. Gli altri due ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale. L’incidente è avvenuto nel centro storico della città, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La polizia sta conducendo le indagini.

Un ventenne è annegato dopo essere caduto con due amici in un rio a Venezia. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina dai sommozzatori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia , nel sestiere di San Polo. Venezia, tre persone finiscono in acqua: ventenne muore annegatoIl corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enne; Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enne; In tre finiscono in acqua a Venezia: ventenne muore annegato, due ragazzi salvati da una barca di passaggio; Ragazzino di 14 anni con ferite da arma da taglio a Milano. Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enneGli altri due messi in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118 ... rainews.it Venezia, tragedia all’alba a San Polo: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it ULTIM’ORA Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato - facebook.com facebook Buongiorno da #Venezia con questa vista su una delle nostre isole Chi indovina di quale si tratta #VeneziaUnica @EnjoyRespectVe x.com