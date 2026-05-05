Venezia tre giovani in acqua all’alba | morto un ventenne a San Polo

Questa mattina a Venezia, un giovane di 20 anni è stato trovato senza vita nelle acque di fronte alla caserma della Guardia di Finanza di Campo San Polo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo poco dopo l'allarme. Tre giovani erano presenti in acqua all’alba, ma solo uno è stato ritrovato in condizioni fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un giovane di 20 anni è morto annegato a Venezia. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque di fronte alla caserma della Guarda di Finanza di Campo San Polo. La prima segnalazione arrivata ai Carabinieri è stata prima dell’alba, poco dopo le ore 5 e riguardava soltanto due persone senza abiti nell’acqua di Rio Marin a Venezia. L’intervento è scattato intorno alle ore 5:30, appresa la notizia che il gruppo era composto da tre persone ma che una non era riemersa. I giovani, probabilmente di origine polacca, si erano gettati in un rio. Due di loro sono riusciti a uscire autonomamente da soli, pare grazie all’aiuto di una imbarcazione di passaggio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Venezia, tre giovani in acqua all’alba: morto un ventenne a San Polo Notizie correlate Leggi anche: Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato Venezia, tre persone in acqua: morto un 20enne. Tragedia e giallo all'albaTragedia nelle acque della laguna di Venezia: il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enne; Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enne; Tre persone in acqua a Venezia, un ventenne recuperato senza vita dai sommozzatori; Venezia, tre persone finiscono in acqua a San Polo: morto un giovane di 20 anni. Venezia, tre giovani finiscono in acqua: 25enne muore annegato mentre grida aiutoTragedia a Venezia: un migrante maghrebino di 25 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due giovani in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Il corpo è stato trovato dai somm ... affaritaliani.it Tragedia all’alba a Venezia: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da - facebook.com facebook