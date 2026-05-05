Questa mattina alle prime luci dell’alba, i Vigili del fuoco sono intervenuti nelle acque della laguna di Venezia, vicino alla caserma della Guardia di Finanza nel sestiere di San Polo. Tre persone sono state trovate in acqua, e un giovane di 20 anni è stato recuperato senza vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tragedia nelle acque della laguna di Venezia: il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza nel sestiere di San Polo, L’intervento dei Vigili del fuoco è scattato all'alba, intorno alle 5.30, per un soccorso a persone in acqua in zona San Polo 2640, dove risultava disperso un giovane appartenente a un gruppo di tre persone. Due di loro sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo - il giovane - non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche in laguna.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Venezia, tre persone in acqua: morto un 20enne. Tragedia e giallo all'alba

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