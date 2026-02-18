Latitante ricercato da 13 anni arrestato all’aeroporto di Rimini | E’ un omicida
Un uomo ricercato da 13 anni è stato arrestato ieri all’aeroporto di Rimini dopo aver cercato di fuggire in Italia. La sua fuga è iniziata con un omicidio commesso in Albania, e da allora era riuscito a nascondersi. Quando è sceso dall’aereo proveniente da Tirana, gli agenti della polizia lo hanno immediatamente individuato e fermato. L’uomo, ora in manette, è accusato di aver ucciso un suo rivale in affari, e il suo volto era apparso in diversi annunci di ricerca. La cattura ha fatto esultare gli agenti presenti all’aeroporto.
Rimini, 18 febbraio 2026 – Era ricercato da 13 anni. La sua fuga è finita ieri pomeriggio all’aeroporto Fellini di Rimini, quando la polizia lo ha braccato appena sceso dall’aereo che proveniva dall’ Albania. L'uomo, un latitante 47enne albanese, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie greche per un omicidio e un tentato omicidio, commessi nel 2012 - mediante l'uso di un'arma da fuoco - a Agios Panteleimonin, una nota località balneare della Grecia orientale, non lontana da Atene. Dopo il delitto di un connazionale e il grave ferimento di un altro, il 47enne si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce tra Grecia e Albania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Da 13 anni ricercato per omicidio, la fuga del latitante finisce all'aeroporto di RiminiIl 47enne albanese, ricercato per 13 anni per un omicidio e un tentato omicidio in Grecia nel 2012, è stato arrestato all’aeroporto di Rimini.
Cremona, ricercato da dieci anni: latitante rintracciato in un motel e arrestatoCremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ricercato da 16 anni, torna in Italia per tifare l’hockey alle Olimpiadi: 44enne arrestato a Milano; Da 16 anni latitante va a tifare hockey alle Olimpiadi, arrestato; Ricercato da agosto per aver investito due poliziotti nel cimitero dopo un inseguimento, scovato in provincia di Bergamo; Era latitante dal 2010 ma c'è la sua nazionale di hockey e non resiste: tornato in Italia, viene beccato. Per lui niente match ma si aprono le porte di San Vittore.
Latitante da 16 anni, arrestato alle Olimpiadi Milano Cortina durante la gara di hockeyLatitante slovacco ricercato da 16 anni arrestato a Milano durante le Olimpiadi invernali mentre seguiva la nazionale di hockey ... corrieredellosport.it
Arrestato a Milano durante le Olimpiadi di hockey: latitante ricercato da 16 anniUn latitante slovacco di 44 anni, ricercato da 16 anni per furti, è stato arrestato a Milano mentre si trovava in città per seguire le Olimpiadi di hockey su ghiaccio. notizie.it
Roma. Era ricercato dalle autorità belghe per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Latitante albanese arrestato dalla #poliziadistato. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/ facebook
I Carabinieri arrestano Carlo Biancofiore, latitante da luglio, accusato di associazione mafiosa, tentato omicidio e traffico di droga x.com