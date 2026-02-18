Un uomo ricercato da 13 anni è stato arrestato ieri all’aeroporto di Rimini dopo aver cercato di fuggire in Italia. La sua fuga è iniziata con un omicidio commesso in Albania, e da allora era riuscito a nascondersi. Quando è sceso dall’aereo proveniente da Tirana, gli agenti della polizia lo hanno immediatamente individuato e fermato. L’uomo, ora in manette, è accusato di aver ucciso un suo rivale in affari, e il suo volto era apparso in diversi annunci di ricerca. La cattura ha fatto esultare gli agenti presenti all’aeroporto.

Rimini, 18 febbraio 2026 – Era ricercato da 13 anni. La sua fuga è finita ieri pomeriggio all’aeroporto Fellini di Rimini, quando la polizia lo ha braccato appena sceso dall’aereo che proveniva dall’ Albania. L'uomo, un latitante 47enne albanese, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie greche per un omicidio e un tentato omicidio, commessi nel 2012 - mediante l'uso di un'arma da fuoco - a Agios Panteleimonin, una nota località balneare della Grecia orientale, non lontana da Atene. Dopo il delitto di un connazionale e il grave ferimento di un altro, il 47enne si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce tra Grecia e Albania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Latitante ricercato da 13 anni arrestato all’aeroporto di Rimini: “E’ un omicida”

Da 13 anni ricercato per omicidio, la fuga del latitante finisce all'aeroporto di RiminiIl 47enne albanese, ricercato per 13 anni per un omicidio e un tentato omicidio in Grecia nel 2012, è stato arrestato all’aeroporto di Rimini.

Cremona, ricercato da dieci anni: latitante rintracciato in un motel e arrestatoCremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.