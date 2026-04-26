Uomo cade nel Canal Grande a Venezia e muore indagini su dinamica dell'incidente e per identificare la vittima

Un uomo di circa 50 anni senza fissa dimora è morto dopo essere caduto nel Canal Grande davanti alla stazione Santa Lucia a Venezia. Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare la vittima. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause dell’incidente né ulteriori informazioni sulla persona coinvolta. La zona è stata messa sotto osservazione dagli agenti incaricati delle indagini.

Un uomo senza fissa dimora di circa 50 anni è morto dopo essere finito nel Canal Grande davanti alla stazione Santa Lucia, a Venezia. Indagini in corso per identificare il corpo, al lavoro la Polizia Scientifica. Si ipotizza una caduta o un malore improvviso, mentre sarebbe escluso il coinvolgimento di terzi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Castelfranco Veneto: 15enne cade da giostra durante Carnevale, indagini in corso su sicurezza e dinamica dell’incidente.Un incidente ha scosso la serata di Carnevale a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, lunedì 16 febbraio 2026. Venezia, precipita nel Canal Grande e muoreVenezia, 26 aprile 2026 - Tragedia questa mattina a Venezia, sulla riva del piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove un uomo è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Subsonica navigano il Canal Grande di sera: Poeti al lavoro... Si fa per dire; Morto annegato per salvare il cane: il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a Pizzighettone; Turbigo, cade nel Naviglio dopo un malore e annega: Stefano Bregolin, 63 anni, muore al suo arrivo in ospedale. Venezia, 50enne finisce in acqua nel Canal Grande e muoreLa vittima era un senza fissa dimora di origini serbe, noto in zona perché spesso si fermava proprio in quel punto a osservare la laguna. Tra le ipotesi quella di un malore improvviso ... rainews.it Scoperta choc a Venezia, cadavere recuperato nel Canal Grande: le prime ipotesiCadavere nel Canal Grande davanti alla stazione di Santa Lucia a Venezia: indagini in corso sulle cause, tra le ipotesi una caduta accidentale o un malore improvviso. notizie.it Venezia, 50enne finisce in acqua nel Canal Grande e muore. La vittima era un senza fissa dimora di origini serbe, noto in zona perché spesso si fermava proprio in quel punto a osservare la laguna. Tra le ipotesi quella di un malore improvviso. x.com ULTIM'ORA. Dramma a Venezia: trovato un cadavere nel Canal Grande. I primi aggiornamenti >> https://buff.ly/xRUNloD - facebook.com facebook