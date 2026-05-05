Questa mattina a Venezia, un giovane di 20 anni ha perso la vita annegando in un rio del sestiere di San Polo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in compagnia di due amici quando è caduto in acqua all’alba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima, di origini polacche, era in città con alcuni conoscenti.

Un ragazzo di 20 anni, di origini polacche, è morto annegato questa mattina a Venezia dopo essere finito in acqua insieme ad altri due coetanei in un rio del sestiere di San Polo. I due amici sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il giovane non è più riemerso. L’allarme è scattato intorno alle 5.30, in zona San Polo 2640, per un soccorso a persone in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro e con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche. Il corpo del ventenne è stato individuato e recuperato intorno alle 7.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Venezia, cade in acqua con gli amici all'alba: 20enne muore annegato

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