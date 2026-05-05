Nel Veneto, è stata annunciata una proroga che permette un incremento del personale nei tribunali della regione. Questa decisione riguarda i bandi pubblici aperti a nuovi candidati e mira ad ampliare l’organico degli uffici giudiziari. La scelta si traduce in un maggior numero di risorse umane disponibili per i tribunali, con l’obiettivo di affrontare le attività giudiziarie più rapidamente. La proroga entrerà in vigore a breve e coinvolgerà diversi ruoli professionali.

? Cosa scoprirai Come influirà questo rinnovo sulla velocità dei processi civili e penali?. Chi potrà partecipare ai nuovi bandi pubblici per lavorare nei tribunali?. Quali settori specifici beneficeranno del nuovo supporto amministrativo regionale?. Perché la velocità della giustizia incide sulla sicurezza del territorio veneto?.? In Breve Proroga biennale del protocollo approvata dalla Giunta regionale il 4 maggio 2026.. Collaborazione attiva con Corte d'Appello di Venezia e Procura Generale dal 2016.. Personale operativo per ridurre arretrato civile, penale e contenzioso immigrazione nelle province.. Nuovi avvisi pubblici coinvolgeranno dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sul territorio veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, via alla proroga: più personale per i tribunali della Regione

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